Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte beschädigen Zugangstür - Zeugen gesucht

Greußen (ots)

Am Dienstagabend, kurz vor 22 Uhr, beschädigten Unbekannte die Glasscheibe der Zugangstür einer Ausstellungshalle in der Lindenstraße. Ein Zeuge bemerkte die Tat und verständigte die Polizei. Die Täter, wobei es sich um mehrere junge Männer gehandelt haben soll, waren bereits in Richtung der B4 geflüchtet. An der Glasscheibe entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Wer Hinweise zu den Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

