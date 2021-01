Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeuge gegen Betonpflanzkübel und Hauswand geprallt

Holungen (ots)

Am Dienstagmorgen befuhr der Fahrer eines BMW die Unterstraße in Holungen. Bei Schneeglätte kam der 37-Jährige von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge kam der BMW auf den Betonpflanzkübeln eines Vorgartens zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. In Hausen ist ein Autofahrer am Morgen einfach geflüchtet, nachdem er mit einer Hauswand kollidiert war. Er befuhr gegen 6 Uhr die Schulstraße, als er an der Einmündung zur Gartenstraße nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Hauswand prallte. Die Hauswand wurde hierbei beschädigt. Der Autofahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen dunklen Audi gehandelt haben. Wer Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

