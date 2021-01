Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schneeglätte führt zu Unfällen

Mühlhausen (ots)

Zu zahlreichen Unfällen, sowie festgefahrenen Lkw, führte die winterliche Witterung am Dienstag im gesamten Unstrut-Hainich-Kreis. Kurz nach 5 Uhr sorgte ein Transporter, der auf der B247 bei Mühlhausen auf glatter Fahrbahn in den Graben geraten war, für eine stundenlange Sperrung der Bundesstraße. Die Bergung des Fahrzeugs gestaltete sich schwierig, weshalb die Straße erst gegen 9 Uhr wieder vollständig frei gegeben werden konnte. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Auch auf der B84, zwischen Bad Langensalza und Reichenbach, endete die Fahrt eines BMW gegen 5.20 Uhr im Straßengraben. Der Fahrer blieb unverletzt, der BMW musste geborgen werden. Im Bereich der Lengefelder Warte, auf der B247 zwischen Mühlhausen und Dingelstädt, häuften sich am Morgen Meldungen über festgefahrene und querstehende Lkw. Personen kamen nicht zu Schaden. Zwischen Görmar und Bollstedt geriet ein Pkw kurz vor 7 Uhr aufgrund der Schneeglätte auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

