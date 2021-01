Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Buchholz (ots)

Eine Autofahrerin kam bei einem Unfall, der sich am Montag, kurz nach 10 Uhr im Landkreis Nordhausen ereignete, verletzt ins Krankenhaus. Sie war auf der L1037 aus Richtung Neustadt in Richtung Buchholz unterwegs. An der Kreuzung zur L1038 beabsichtigte sie, geradeaus in Richtung Steigerthal weiterzufahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem von links kommenden, vorfahrtsberechtigen Pkw, welcher die Ortslage Buchholz in Richtung Nordhausen befuhr. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

