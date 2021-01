Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scheiben eingeschlagen und Werkzeuge gestohlen

Bielen (ots)

Am vergangenen Wochenende schlugen Unbekannte die Scheiben zweier Firmenfahrzeuge ein, die in der Alten Leipziger Straße abgestellt waren. Daraus erbeuteten der oder die Täter hochwertige Elektrowerkzeuge im Wert von etwa 3500 Euro. Wer hat etwas bemerkt? Wer kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

