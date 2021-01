Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eindringlinge in unbewohntem Haus

Elende (ots)

Am Sonntagnachmittag entdeckte der Besitzer eines unbewohnten Hauses Einbruchsspuren. Unbekannte hatten ein Fenster des Hauses in der Halle-Kasseler-Straße zerstört und waren so in das Gebäude eingedrungen. Gestohlen wurde ersten Ermittlungen zufolge nichts. Es entstand geringer Sachschaden.

