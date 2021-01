Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle im Landkreis Eichsfeld vom 22.01.2021 bis 24.01.2024

Eichsfeld (ots)

Glatte Fahrbahn: Unfallort: Kirchworbis Unfallzeit: 24.01.2021; 07:15 Uhr Am 24.01.2021 um 07.15 Uhr befuhr ON01 mit ihrem grauen PKW VW Golf Kombi die Bergstraße in Richtung Südstraße in 37339 Kirchworbis. Aufgrund von Winterglätte verlor ON01 die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Infolge dessen kollidierte sie mit einem Telekommunikationskasten sowie mit einem Zaunpfeiler des angrenzenden umfriedeten Friedhofs. Am Fahrzeug und am Zaunpfeiler entstand Sachschaden. Der Telekommunikationskasten wurde äußerlich beschädigt, am Telekommunikationsapparat im Inneren ist kein Schaden entstanden.

Auffahrunfall Unfallort: Leinefelde, Zeißstraße Unfallzeit: 22.01.2021; 15:30 Uhr ON01 und ON02 fahren mit ihren Pkw hintereinander die Zeißstraße in Richtung Ortsumfahrung B 247. 02 musste verkehrsbedingt anhalten, 01 übersah dies und fuhr auf den 02 auf. Es kam zum Unfall. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Schaden.

