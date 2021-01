Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand durch Explosion eines Lithiums-Akkus

Bad Frankenhausen (ots)

Am 22.01.2021, gegen 13:00 Uhr kam es in Bad Frankenhausen, in der Frauenstraße, im Keller eines Einfamilienhauses während des Ladevorgangs zur Explosion eines Lithiums-Akkus einer elektrischen Drohne. In der Folge entfachte ein Brand in den im Keller befindlichen Büroräumlichkeiten, bei welchem das Büromobiliar beschädigt wurde. Im Zuge der Rauchentwicklung entstand im gesamten Gebäude ein noch nicht bezifferbarer Sachschaden. Eine vor Ort befindliche Person erlitt durch den Rauch leichte Atembeschwerden. Der Brand konnte durch die ortsansässige freiwillige Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Der Feuerschaden beträgt ca. 2000,- Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell