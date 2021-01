Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit Sachschaden

Sondershausen (ots)

Der 62 jährige Fahrer eines PKW VW übersah am 22.01.2021, um 11:35 Uhr in Sondershausen, beim rückwärts Ausparken, auf dem öffentlichen Parkplatz zwischen der Nikolaus-von-Halem-Straße und der Langestraße einen vorbeifahrenden PKW Daimler-Benz und stieß in der Folge mit diesem zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe vom 700,- Euro. Personen wurden nicht verletzt.

