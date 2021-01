Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Explodierter Akku führt zu Feuerwehreinsatz

Bad Frankenhausen (ots)

Am Freitag, gegen 13 Uhr, rückten Feuerwehr und Polizei in die Frauenstraße aus. In einem Büroraum eines Wohnhauses war ein Feuer ausgebrochen. Die Enkelin bemerkte den Rauch, so dass alle Bewohner unverletzt das Gebäude verlassen konnten. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle und auch die Brandursache war schnell klar. Eine Drohne hing am Akku, als dieser plötzlich explodierte. Der entstandene Schaden an den Möbeln im Büro wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Weiterer Schaden im und am Gebäude entstand durch die starke Rauchentwicklung.

