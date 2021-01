Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fund eines toten Schäferhundes

Bild-Infos

Download

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Morgen des 22.01.2021 fand ein Passant, welcher mit seinen beiden Hunden im Bereich "Alte Burg" in Heiligenstadt spazieren war, einen verstorbenen Schäferhund. Dieser wurde etwas abseits der Straße "Alte Burg" im Unterholz neben einer Feldeinfahrt aufgefunden. Ein Tierbestatter wurde mit der Abholung des Hundes beauftragt. Dieser stellte fest, dass das Tier nicht gechipt ist. Er schätzte den Rüden auf 9-11 Jahre. Aufgrund des Zustandes von Fell und Krallen wird davon ausgegangen, dass der Schäferhund tot am Fundort abgelegt wurde. Hinweise auf die ehemaligen Tierhalter gab es nicht. Sofern Sie den Schäferhund auf dem Lichtbild wiedererkennen oder anderweitige Hinweise zum Tier und dessen Halter*in geben können, wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeiinspektion Eichsfeld, unter der Telefonnummer 03606/6510.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell