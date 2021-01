Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer kennt das Pärchen?

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mühlhausen (ots)

Die unbekannte Frau nutzte am Montag, 26. Oktober, in Mühlhausen mehrfach eine fremde Geldkarte und erbeutete so einen vierstelligen Bargeldbetrag. Weitere Abhebungsversuche mit einer fremden Kreditkarte scheiterten. Die Karten befanden sich in einem Portemonnaie, dass ein Rentner gegen 11 Uhr, im Kaufland, im Papiermühlenweg, letztmalig nutzte. Ob der Mann das Portemonnaie verloren hatte oder ihm gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Die unbekannte Frau hob zwischen 11.05 und 11.21 Uhr Bargeld in der Filiale der Sparkasse in Ammern und in der Filiale der VR Bank in der Wendewehrstraße ab. In der zweiten Filiale befand sich ein Mann in deren Begleitung. Wer erkennt die Frau oder den Mann? Wem ist das Pärchen möglicherwiese im Kaufland bereits aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell