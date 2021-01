LPI-NDH: Acht Jahre ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Weil das Kennzeichen an seinem Anhänger verbogen war, kontrollierten Polizisten am Donnerstagmittag einen 65-jährigen Autofahrer in der Marienbrunnstraße. Was sich während der Kontrolle herausstellte, wollten die Beamten kaum glauben. Nach seinem Führerschein befragt, gab der Mann zunächst an, dass der zu Hause liege. Eine Überprüfung ergab jedoch sehr schnell, dass der Mann gelogen hatte. Er ist schon seit acht Jahren nicht mehr in Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten erstatten Anzeige gegen den 65-Jährigen. Sein Auto samt Anhänger musste er stehen lassen.

