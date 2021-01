Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hauswand stoppt Auto

Höngeda (ots)

Massiven Schaden hinterließ ein Autofahrer am Donnerstagabend auf der B 247 bei Mühlhausen. Der 77-Jährige befuhr gegen 22.35 Uhr die Bundesstraße in Richtung Höngeda, als er in einer Kurve von der Straße abkam. Er überfuhr eine Warnbake bevor eine Hauswand die Irrfahrt stoppte. Der Mann musste zur Überwachung ins Krankenhaus gebracht werden. Am Haus und Caddy entstand erheblicher Schaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell