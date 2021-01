Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Seniorin beklaut

Hüpstedt (ots)

Die Gutmütigkeit einer Seniorin nutzte ein Mann mit Spendenliste am Donnerstagmorgen in Hüpstedt aus. Er bat die 82-Jährige, gegen 9.20 Uhr, auf dem Parkplatz des Edekamarktes in der Mühlhäuer Straße um eine Geldspende. Die Frau übergab fünf Euro und lief nach Hause. Da bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse mit 50 Euro Bargeld und mehreren Dokumenten. Sie informierte die Polizei. Die Polizisten konnten den vermeintlichen Spendensammler nicht mehr antreffen. Bei dem dunkel gekleideten Mann soll es sich um einen Ausländer gehandelt haben. Er war ca. 25 Jahre alt, ca. 1.75 m groß und schlank. Hinweise zu dem unbekannten Mann nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen.

