Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer hinterlässt massive Beschädigungen und flüchtet, die Polizei sucht Zeugen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Erhebliche Beschädigungen hinterließ ein bislang unbekannter Autofahrer am Montag, 18. Januar, an einem geparkten VW Sharan. Der Sharan stand zwischen 11 und 15.30 Uhr auf einem Parkstreifen am Ende der Schillerstraße, angrenzend zur Petristraße. Während dieser Zeit muss ein anderer Autofahrer das geparkte Fahrzeug beim Einparken oder Ausparken beschädigt haben. Der Sharan wies Eindellungen an der linken Fahrzeugseite auf, der Außenspiegel war beschädigt. Hinweise zum Verursacher oder dem Unfallgeschehen nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, entgegen.

