Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verletzte bei Unfall

Worbis (ots)

Zwei Menschen sind bei einem Unfall, in der Breitenbacher Straße, am Mittwochnachmittag leicht verletzt worden. Ein 50-jähriger Mann befuhr mit seinem Mondeo die Straße in Richtung Worbis. An der Anschlussstelle zur Autobahn beabsichtigte er nach links abzubiegen. Hierbei stieß er mit einem entgegenkommenden Hyundai zusammen. Der 50-Jährige und die 57-jährige Fahrerin des Hyundai mussten im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Die Autos wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme leiteten die Beamten den Verkehr zwischen Breitenbach und Worbis einseitig an der Unfallstelle vorbei.

