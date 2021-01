Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kennzeichen führt zum Unfallflüchtigen...

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Schneller Fahndungserfolg am Mittwochmittag nach einer Unfallflucht in Heiligenstadt. Mitarbeiter auf einer Baustelle im Fichtenweg hatten gegen 11.40 Uhr die Polizei informiert, dass ein Pkw rückwärts aus der Dünenstraße fuhr und gegen einen geparkten Firmentransporter stieß. Anstatt anzuhalten stoppte der Fahrer kurz, bevor er davonfuhr. Der Flüchtige war schnell ermittelt, die Mitarbeiter hatten sich das Kennzeichen notiert. Eine knappe Stunde nach dem Unfall klingelten die Polizisten bei dem vermeintlichen Fahrer in Heiligenstadt. Der gab die Beteiligung am Unfall zu.

