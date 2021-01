Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash auf Kreuzung, ein Autofahrer verletzt

Mühlhausen (ots)

Am Mittwochvormittag krachte es auf der Kreuzung Wendewehrstraße, Friedrich-Naumann-Straße. Kurz nach 11 Uhr beabsichtigte ein Autofahrer in seinem Nissan Xtrail von der Friedrich-Naumann-Straße nach links auf die Wendewehrstraße abzubiegen. Hierbei kollidierte er mit einem VW Golf, der auf der Wendewehrstraße gefahren kam. Der 51-Jährige im Nissan wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Möglicherweise hat die Fahrerin im Golf die Kreuzung bei Lichtzeichen rot passiert.

