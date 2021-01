Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruchsspuren bei Dacharbeiten entdeckt

Mühlhausen (ots)

Bei Dacharbeiten entdeckten am Dienstagnachmittag Dachdecker einen Einbruch in das Kaufland, im Papiermühlenweg. Unbekannte versuchten demnach in der Nacht von Montag zu Dienstag gewaltsam in den Einkaufsmarkt einzudringen. Hierbei entstanden Beschädigungen von mindestens 1500 Euro. Bisherigen Ermittlungen zufolge, gelangten die Täter nicht in die Verkaufsräume. Hinweise zum Tatgeschehen, insbesondere zu Personenbewegungen oder verdächtigen Fahrzeugen auf dem Gelände, nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell