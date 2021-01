Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad vor Einkaufsmarkt gestohlen

Bad Frankenhausen (ots)

Vor dem Rewemarkt in der Bahnhofstraße kam es am Dienstag zu einem Fahrraddiebstahl. Die Nutzerin stellte das Rad gegen 5.20 Uhr am Fahrradständer ab und sicherte es mit einem Fahrradschloss. Gegen 11.45 Uhr erfuhr sie von einer Kollegin, dass das Rad nicht mehr da steht. Bei dem Rad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike, Cube, Access. Auch das Schloss wurde nicht aufgefunden. Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, zu melden.

