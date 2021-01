Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Im Streit mit der Axt gedroht

Mühlhausen (ots)

Am Dienstagabend gerieten zwei Männer in einem Mehrfamilienhaus in der Wendewehrstraße in Streit. Als der 39-Jährige seinem Widersacher mit einer Axt drohte, informierten Bewohner die Polizei. Die Beamten entdeckten die Axt vor dem Haus und stellten sie sicher. Der Beschuldigte wurde in seiner Wohnung angetroffen. Worum es im Streit ging und warum der Beschuldigte dem 24-Jährigen, der in der Nachbarschaft wohnhaft ist, gedroht hat, muss nun geklärt werden. Beide Beteiligten sind der Polizei nicht unbekannt. Die Beamten erstatteten Anzeige wegen Bedrohung.

