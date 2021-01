Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Bekleidungsgeschäft entkommen

Mühlhausen (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht zum Dienstag gewaltsam durch ein Fenster in ein Bekleidungsgeschäft im Steinweg ein. Hierbei lösten der oder die Täter den Einbruchsalarm aus. Obwohl die Polizei sehr schnell am Tatort war, konnten die Unbekannten unerkannt entkommen. Noch ist unklar, ob und was gestohlen wurde. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 0301/4510, zu melden.

