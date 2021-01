Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher unerkannt entkommen

Nordhausen (ots)

In der Stolberger Straße überraschte ein Anwohner am Montagabend, gegen 22.50 Uhr, im Abstellraum des Wohnhauses, ein Einbrecherduo. Als dieses ertappt wurde, ergriffen der Mann und die Frau die Flucht und konnten entkommen. Sie erbeuteten zwei Mountainbike und einen E-Roller. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter in der Nähe ein Fahrzeug geparkt hatten, um das Diebesgut transportieren zu können. Bei den Tätern soll es sich um eine ca. 1.60 m große Frau mit schwarzen, schulterlangen Haaren gehandelt haben. Sie trug eine weiße Jacke und fiel durch ihre außergewöhnliche Gangart auf. Ihr Begleiter war ca. 1.70 bis 1.80 m groß, trug ein graues Sweatshirt und eine braune Bomberjacke mit Tarnmuster. Wer Hinweise zum Tatgeschehen, insbesondere zu auffällig geparkten Fahrzeugen im Bereich Alexander-Puschkin-Straße, Geiersberg, geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden. Wer hat Personen beobachtet, die das erwähnte Diebesgut zu einem Fahrzeug transportierten und dort verstauten?

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell