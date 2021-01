Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gasflaschen aus Baustoffhandel gestohlen

Roßleben (ots)

Unbekannte drangen am zurückliegenden Wochenende auf das Gelände eines Baustoffhandels Am Sportplatz ein. Sie durchtrennten den Maschendrahtzaun und nahmen gefüllte und leere Gasflaschen im Wert von mindestens 1600 Euro mit. Auf Grund der gestohlenen Menge an Flaschen geht die Polizei davon aus, dass der oder die Täter zum Transport des Diebesgutes ein Fahrzeug nutzten. Wer Hinweise zum Tatgeschehen, insbesondere zu auffälligen Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610 zu melden.

