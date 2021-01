Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autos in Flammen (Großenehrich)

Nordhausen (ots)

Gleich zwei Autos fielen am Morgen in Niederspier den Flammen zum Opfer. Gegen 8 Uhr rückten die Rettungskräfte aus. Da stand ein Transporter bereits in Flammen. Die griffen auf einen weiteren Pkw, einen Porsche, über. Der Transporter brannte komplett aus. Durch die Hitze wurden auch die Fassade eines angrenzenden Wohnhauses und ein Stromkasten beschädigt, was eine Stromabschaltung während der Löscharbeiten zur Folge hatte. Da die Gefahr bestand, dass auslaufende Betriebsstoffe in einen Regenwassereinlauf eindringen, entschied ein Mitarbeiter des Umweltamtes aus dem Kyffhäuserkreis, dass eine Ölsperre errichtet wird. Der Schaden wird auf mindestens 30000 Euro geschätzt. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt. Derzeit gilt ein technischer Defekt am Transporter als wahrscheinlich.

