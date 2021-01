Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall im Kreisverkehr

Mühlhausen (ots)

Eine Straßenlaterne stoppte die Unfallfahrt eines 68-jährigen Autofahrers am Sonntag im Petristeinweg. Gegen 17.50 Uhr war ein 73-Jähriger mit seinem Opel Corsa in den Kreisverkehr am Blobach eingefahren. Hierbei übersah er einen Suzuki Ignis, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 68-Jährige im Suzuki gegen die Straßenlaterne geschoben wurde. Verletzte gab es nicht. An den Autos und der Laterne entstand Sachschaden.

