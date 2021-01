Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallverursacher geflüchtet

Mühlhausen (ots)

Zu einer Unfallflucht am Sonntag hat die Polizei in Mühlhausen die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 17.30 Uhr befuhr ein 79-jähriger Autofahrer mit seinem Mercedes die Wanfrieder Straße stadtauswärts. An der Kreuzung zur Marcel-Verfaillie-Allee bog vor ihm ein bislang unbekannter Autofahrer nach links in die Allee ein. Es kam zum Zusammenstoß beider Autos. Anstatt anzuhalten, setzte der Abbiegende seine Fahrt einfach fort. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zum Unfallflüchtigen machen? Hiernach soll es sich um einen grauen Kombi mit der Buchstabenkombination UH am Anfang handeln. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell