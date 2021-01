Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Laube in Flammen

Bleicherode (ots)

Ca. 5000 Euro Schaden richtete ein Feuer in der Nacht zum Montag in der Förster-Genzel-Straße, in einer Gartenlaube an. Kurz nach zwei Uhr stand die Laube in Flammen. Die Feuerwehr konnte, trotz schnellen Eingreifens, das komplette Abbrennen des Gebäudes nicht verhindern. Zur Brandursache sind noch keine Angaben möglich. Zum jetzigen Zeitpunkt schließt die Polizei eine Straftat nicht aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

