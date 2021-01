LPI-NDH: Einbruch ins Gotteshaus

Landespolizeiinspektion Nordhausen

In der Zeit vom 14.01. bis 16.01.2021 brachen unbekannte Täter in die Unterkirche von Bad Frankenhausen am Kantor - Bischoff - Platz ein. Die TT zerstörten eine Fensterscheibe an der Rückseite und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Hier wurden die Möbelstücke durchwühlt und ein Schrank mittels unbekanntem Hebelwerkzeug aufgebrochen. Über das entwendete Beutegut kann derzeit noch keine konkrete Angabe gemacht werden. Der entstanden Sachschaden beläuft sich hierbei auf ca. 100 EUR.

Zeugenaufruf: Wer kann sachdienliche Hinweise zu diesem Einbruch machen? Wer hat in dem Tatzeitraum verdächtige Personenbewegung an der Unterkirche gesehen? Hinweise: PI KYF / PSt Artern 03466-3610

