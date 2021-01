Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbelehrbar

Mühlhausen/Thüringen (ots)

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag wurde am Bastmarkt in Mühlhausen ein Fahrradfahrer festgestellt, der diesen in Schlangenlinien befuhr. Bei einer Kontrolle wurde ein Alkoholwert von 1,89 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Ca. 1 Stunde später wurde der gleiche 32-Jährige wieder auf dem Bastmarkt festgestellt. Nüchtern war er noch nicht. Deshalb wurde eine weitere Blutentnahme durchgeführt und 2 Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eröffnet.

