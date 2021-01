Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall

Mühlhausen/Thüringen (ots)

Am Freitag, den 15.01.2021 gegen 17:10 Uhr kam es an der Kreuzung Wanfrieder Straße/ Brunnenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 24-jähriger PKW-Fahrer auf einen anderen PKW auffuhr. Nachdem sich beide Fahrer kurz verständigt hatten, zur Seite zu fahren, nutzte der 24-Jährige die Gelegenheit, um sich von der Unfallstelle zu entfernen. Nach einigen hundert Metern Fahrt durch die Brunnenstraße bemerkte er nicht den an einer roten Ampel an der Kreuzung Brunnenstraße/ Eisenacher Straße stehenden PKW und fuhr diesem ebenfalls auf. Hier wartete er zusammen mit dem Geschädigten auf die Polizei. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 24-jährige unter Einwirkung von Alkohol stand. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,09 Promille. Im PKW wird noch eine kleine Menge Cannabis aufgefunden. Gegen den 24-jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eröffnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Bereits 2 Stunden zuvor hatte der Fahrer in der Brunnenstraße, ebenfalls an der Ampel zur Eisenacher Straße, einen Verkehrsunfall verursacht, indem er einem anderen PKW aufgefahren war. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Fahrer noch keinen Alkohol getrunken. Verletzt wurde bei allen drei Unfällen niemand.

