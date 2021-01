Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallfahrer meldet sich erst Stunden später bei der Polizei

Nordhausen (ots)

Eine Zeugin meldete sich am Donnerstag bei der Polizei und informierte die Beamten über eine Unfallflucht zwischen 17.30 und 18 Uhr in der Rautenstraße. Ein Autofahrer war auf Höhe Weberstraße von der Straße abgekommen, in das Gleisbett der Straßenbahn gefahren und mit einem Absperrpfosten kollidiert. Im Anschluss stoppte der Fahrer und stieg aus seinem Auto aus. Er schaute sich erst sein Fahrzeug an, bevor er zum Absperrpfosten lief und diesen wieder notdürftig richtete. Im Anschluss fuhr er davon. Noch am Abend, ca. drei Stunden später, erschien der vermeintliche Unfallfahrer und stellte sich. Ob er sich wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort strafbar gemacht hat, muss nun die Justiz entscheiden.

