Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash am Taschenberg

Nordhausen (ots)

Eine 20-jährige Autofahrerin wurde bei einem Unfall am Donnerstag, an der Kreuzung zum Taschenberg, leicht verletzt. Die junge Frau beabsichtigte, gegen 17.30 Uhr, mit ihrem Fiesta von der Halleschen Straße nach links auf den Taschenberg abzubiegen. Hierbei stieß sie gegen einen, aus Richtung Bielen herannahenden, VW Crafter. Die Autofahrerin kam zunächst in ein Krankenhaus, konnte dieses aber noch am Abend verlassen.

