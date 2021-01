Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto im Straßengraben

Bad Frankenhausen (ots)

Glück hatte ein Autofahrer am späten Donnerstagabend auf der B 85 bei Rathsfeld. Der 20-Jährige befuhr mit seinem Ford Mondeo die Bundesstraße aus Richtung Bad Frankenhausen. Im Bereich der Zufahrt zur Sennhütte am Kyffhäuser kam er von der Straße ab und stieß gegen einen Leitpfosten. Der Pkw überschlug sich, bevor er im Graben an einem Baum zum Stillstand kam. Der junge Mann blieb unverletzt. Sein Auto musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell