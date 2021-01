Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einem Fahrraddieb auf der Spur

Nordhausen (ots)

Auf Streifenfahrt wurden Polizisten in der Nacht zum Freitag in Nordhausen auf einen polizeibekannten Mann aufmerksam. Der 29-Jährige fuhr auf einem Mountainbike, das offensichtlich nicht mehr in seinem Originalzustand war. Die Polizisten stoppten ihn und schauten sich sein Rad genauer an. Die Rahmennummer war nicht mehr lesbar, der Rahmen selbst neu lackiert. Auf die Frage nach dem Eigentumsnachweis zum Rad bzw. der Herkunft des Bikes hatte der Mann keine plausible Erklärung, im Gegenteil, er verstrickte sich in Widersprüche. Die Polizisten stellten das Rad daraufhin sicher. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachtes des Diebstahls ermittelt.

