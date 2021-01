Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Katzen angeschossen, die Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Holzthaleben (ots)

Die Polizei in Sondershausen sucht Zeugen zu Tierquälereien in Holzthaleben. Im Oktober und Dezember wurden zwei Kater in der Ortslage offenbar angeschossen. Zwischen 23. Oktober und 31. Oktober erlitt ein weißer Kater im Gesicht Verletzungen. Die Besitzerin entdeckte die eitrige Wunde und begab sich mit ihrem Tier zum Tierarzt. Der diagnostizierte eine Schusswunde. Zwischen 1. Dezember und 7. Dezember verletzten Unbekannte auch das zweite Tier der Familie. Hier stellte die Besitzerin bei einer Streicheleinheit eine Veränderung am Ohr fest. Ein Tierarztbesuch brachte auch hier die traurige Wahrheit ans Licht. Hier steckte ein Diabolo im Ohr des Katers. Beide Tiere überlebten. Im Dezember 2018 wurde schon einmal in Holzthaleben, im Bereich der Brunnenstraße, eine Katze mit Schusswunde aufgefunden. Möglicherweise handelt es sich nun wieder um den gleichen Täter. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 rund um die Uhr oder 03632/661123 zu den Bürozeiten entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell