Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angetrunken im Auto

Henningsleben (ots)

In der Hauptstraße kontrollierten Polizisten am Mittwoch, gegen 18.55 Uhr, einen Autofahrer. Der 43-Jährige stimmte einem Alkoholtest zu. Der verlief positiv, über 1,6 Promille zeigte das Gerät an. Er musste seinen Polo stehen lassen und mit zur Blutentnahme.

