Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zusammenstoß beim Abbiegen

Nordhausen (ots)

Glimpflich endete ein Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Südstraße. Gegen 14.45 Uhr beabsichtigte der Fahrer eines Lkw in der nach links abzubiegen. Hierbei stieß er mit einem Skoda Roomster zusammen, dessen 31-jährige Fahrerin gerade dabei war, den Sattelzug zu überholen. Die Frau hatte Glück und blieb unverletzt. Ihr Skoda wurde aber erheblich beschädigt. Auch der Lkw wies leichte Beschädigungen auf.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell