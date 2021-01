Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schrottplatz von Einbrechern heimgesucht

Großengottern (ots)

Mehrere tausend Euro Schaden richteten Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag auf einem Recyclinghof in der Mülverstedter Straße an. Über einen Zaun gelangten der oder die Täter auf das Gelände. Sie zerstörten an zwei geparkten Lkw die Seitenscheibe und stahlen unter anderem ein Mautgerät und den Bildschirm einer Rückfahrkamera aus den Fahrzeugen. Am Donnerstagmorgen entdeckte ein Mitarbeiter den Einbruch.

