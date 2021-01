Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zuchthennen gestohlen

Bad Tennstedt (ots)

Mit Entsetzen stellte am Mittwoch ein Tierbesitzer in Bad Tennstedt den Diebstahl mehrerer Tiere aus seinem Bestand fest. Unbekannte waren nachts auf sein Grundstück in der Herrengasse gelangt. Dort stahlen sie 30 weiße hochwertige Zuchthennen und nahmen ein weiß, schwarzes Kaninchen mit. Der Schaden beträgt über 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden zu melden.

