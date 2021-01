Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Glatte Straße führt zu Unfall

Hohenstein (ots)

Im Graben endete die Autofahrt eines 39-jährigen Mannes am Dienstagabend im Landkreis Nordhausen. Er befuhr mit seinem Toyota die Landstraße zwischen Obersachswerfen und Wiedigshof. In einer Kurve verlor er auf eisglatter Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der Straße ab, wodurch sein Auto wurde in den Straßengraben geschleudert wurde. Ein Rettungswagen brachte den Verunfallten vorsorglich in ein Krankenhaus. Er blieb aber unverletzt. Sein Toyota musste abgeschleppt werden.

