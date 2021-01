Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Unfall geflüchtet

Arenshausen (ots)

Vom Unfallort geflüchtet ist am Dienstagnachmittag ein Ford Focus mit mehreren Insassen. Gegen 14.40 Uhr war es an der Einmündung B 80, L3080 bei Arenshausen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der unbekannte Fahrer des Focus befuhr die B 80 von der Anschlussstelle der Autobahn 38. An der Einmündung bog er nach links auf die L 3080 ab. Hierbei stieß er mit einem VW Transporter zusammen, der in Richtung Uder unterwegs war. Alle Beteiligten verließen zunächst ihre Fahrzeuge. Während der Fahrer des Transporters die Polizei verständigte, flüchtete der Unfallgegner in seinem Ford zurück in Richtung Autobahn. Ermittlungen zufolge waren am Ford Kennzeichen aus der Stadt Göttingen, GÖ, angebracht. Im Auto saßen 4 Personen. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen, insbesondere zum flüchtigen grünen Ford und dessen Insassen, machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, zu melden.

