Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Statue Ofer eines Verkehrsunfalls

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Die lebensgroße Bronzefigur des Dichters Theodor Storm vor dem Literaturmuseum wurde am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Gegen 9.30 Uhr parkte ein Autofahrer seinen Skoda Octavia Am Berg in Richtung Göttinger Straße. Trotz angezogener Handbremse setzte sich das Auto in Bewegung, rollte in Richtung Göttinger Straße und touchierte die Figur. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Ein Kran musste angefordert werden, um das Auto zu bergen.

