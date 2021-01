Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher nach Einbruch gestellt

Werther (ots)

Polizisten nahmen in der Nacht zum Mittwoch einen mutmaßlichen Einbrecher im Landkreis Nordhausen fest. Er war in mehrere Hallen eines landwirtschaftlichen Betriebes in Werther gewaltsam eingedrungen. In den Hallen durchwühlte der Mann mehrere Werkzeugkisten und steckte schließlich verschiedenes Werkzeug ein. Als er den Tatort verlassen wollte, wurde er vom Besitzer überrascht. Noch ehe der sein Auto verlassen konnte, ergriff der polizeibekannte Täter mit einem Fahrrad die Flucht. Er kam nicht weit. Die alarmierten Polizisten stellten ihn auf einem nahegelegenen Feld. Der entstandene Schaden wird zurzeit auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Möglicherweise kommt der Tatverdächtige für weitere Einbrüche im Landkreis in Frage.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell