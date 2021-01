Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kontrolle über Auto verloren

Beinrode (ots)

In einer Kurve verlor am Dienstagmorgen, gegen 4.45 Uhr, eine 62-jährige Autofahrerin die Kontrolle über ihren Seat. Die Frau war auf der Landstraße zwischen Beinrode und Beuren unterwegs, als sie gegen die Leitplanke fuhr. Die Frau blieb unverletzt, an der Schutzplanke und am Seat entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell