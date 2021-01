Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ins Rutschen gekommen

Rodeberg (ots)

Von einer Schneewehe überrascht wurde am Montagabend ein Autofahrer in Rodeberg, im Unstrut-Hainich-Kreis. Der 34-Jährige aus dem Werra-Meißner-Kreis in Hessen, befuhr mit seinem Dacia die B 249 in Richtung Eschwege. Als er die Schneewehe erblickte, bremste er ab und geriet ins Rutschen. Er touchierte ca. 1 m Leitplanke, bevor er zum Stehen kam. Der Mann blieb unverletzt. An der Schutzplanke und dem Pkw entstand geringer Schaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell