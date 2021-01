Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Turnhalle auf Schulgelände beschädigt

Bleicherode (ots)

Vandalen hausten am Montagmorgen auf dem Gelände des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in der Gartenstraße. Zwischen 6 und 7 Uhr betraten der oder die Unbekannten das Gelände und entzündeten eine Feuerstelle. Dabei wurde die Wärmeisolierung der Turnhalle beschädigt. Der Versuch, die Glasscheibe einer Nebentür einzutreten, scheiterte. Stattdessen beschmierten der oder die Täter eine Eingangstür der Halle mit verschiedenen Symbolen und Schriftzügen. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

