Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bargeld bei Wohnungseinbruch erbeutet

Mühlhausen (ots)

Zu einem Wohnungseinbruch mussten Polizisten am Montag in Mühlhausen ausrücken. Als der Wohnungsinhaber gegen 13 Uhr in die Wohnung An der Unstrut zurückkehrte, entdeckte er die offen stehende Wohnungstür. Unbekannte hatten sich zwischen 9 und 13 Uhr Zutritt in die Räumlichkeiten verschafft und Bargeld gestohlen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Wer etwas bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden.

