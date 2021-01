Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit gestohlenem Zweirad unterwegs

Roßleben (ots)

Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß stoppten Polizisten Montagabend in Roßleben einen Motorradfahrer. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Kleinkraftrad, eine MZ TS 150, nicht zugelassen und versichert war. Außerdem stand das Zweirad, nach einem Diebstahl im Zuständigkeitsbereich der Polizei in Halle, in Fahndung. Der 31-jährige, polizeibekannte Fahrer konnte die erforderliche Fahrerlaubnis nicht vorweisen, ein Drogentest bei ihm verlief positiv. Wie der Ertappte an das Fahrzeug gelangt ist, muss nun geklärt werden. Seinen Angaben zufolge habe er es auf einer Internetplattform gekauft. Das Krad stellten die Beamten sicher.

